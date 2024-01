Pink praznovala 18. obletnico zakona: Skoraj nama ni uspelo

"Ljubezen je kompromis in tokrat nama skoraj ni uspelo. No, večkrat nama skoraj ni uspelo, če sem iskrena," je začetek daljšega zapisa začela Pink , ki je moža spoznala pred 22 leti. Takrat je iskala nekoga, ki ji ne bi lagal. "Niti sanjalo se mi ni o zavezanosti, grajenju skupnega življenja, intimnosti, zaupanju. Vse to je j***** težko."

V nadaljevanju je priznala, da je ponižna zaradi presenetljive zvestobe, zgodovine, odpuščanj in trdoživosti ter dejstva, kako se ljubezen vedno znova pojavlja. "Ponosna sem, da sva vse prebrodila in najine brazgotine ponosno kažem. Ti si moj trmasta, čudovita in neomajna skala," je zapisala Careyju Hartu. "Družina, ki sva jo zgradila, in zgodbe ter spomini, ki sva jih skupaj ustvarila, so vredni več kot tisoč milijon nagrad. Ljubim te in ljubim naju."

Pevki se je z lastno objavo posvetil tudi Hart. "Z nikomer drugim na tem planetu ne bi želel biti. Veselim se naslednjih 22 let, če me ne prej ubiješ," se je pošalil in izbranki zaželel veselo obletnico. Dolgoletna zakonca sta si večno zvestobo obljubila v začetku leta 2006, dve leti kasneje naznanila, da sta se razšla, leta 2010 pa ponovno pristala skupaj. Skupaj sta povila hčerko in sina.