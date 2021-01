Pink praznuje 15 let zakona s Careyjem Hartom

Pink in njen soprog Carey Hart sta pred dnevi proslavila 15. obletnico poroke. Pevka s pravim imenom Alecia Moore je v čast zakonu, ki sta ga sklenila leta 2006, možu posvetila zapis na omrežju Instagram: ''15 let. Ponosna sem na naju.'' Ob tem je objavila tudi nekaj zanimivih skupnih fotografij iz njune preteklosti.

Par ima dva otroka, 9-letno Willow Sage in 4-letnega Jamesona Moona . Skupaj sta že 19 let. Septembra lani je 41-letna pevka spregovorila o tem, da sta v preteklosti zaradi težav poiskala pomoč in se zatekla k zakonskemu svetovalcu, ki jima je pomagal odpraviti težave.

''Vidiš, včasih se obrestuje, če si trmast. Kakšna divja vožnja je bila to, ko sva se naučila voziti v idealni liniji,'' je še sporočila in šaljivo dopisala, da upa na še 15 skupnih mesecev. ''Ljubim tebe in najino družino,'' je zapisala ter dodala simbola srca.

''Zakon je grozen, čudovit, tolažba in jeza. Je dolgočasen, strašljiv in napet. Pomeni ljubiti drugo bitje, medtem ko se trudiš imeti rad tudi sebe,''je takrat podala svoj pogled na zakonsko skupnost. Ljudje se jima pogosto smejijo, saj se ali prepirata ali pa umirata od smeha, podobni odzivi in zavijanje oči pa so jo presenetili tudi, ko je skušala ljudi spodbuditi k temu, da si najdejo strokovno pomoč v obliki zakonske terapije: ''Ampak veste kaj, vredno je. Vse to. Še takrat, ko ni!''K svetovalcu za pare sta se zatekla kmalu po začetku zveze, terapije obiskujeta že 17 let.

''To je edini razlog, da sva še skupaj. On govori poljščino, jaz italijanščino, svetovalka govori oboje. Midva ne govoriva enakega jezika. Prihajava iz razbitih družin in nikoli nisva imela šablone za to, kako obdržati družino in kako živeti to noro življenje,''je še dodala.