Pink pred novim izzivom: vodila bo podelitev tonyjev

"Sem ljubiteljica muzikalov, a ne tako strastna, kot je moja hči. Willow težko kdo premaga glede navdušenosti nad muzikali. Jih pa spremljam vse življenje," je medijem pred nedeljsko podelitvijo nagrad tony povedala grammyjevka Pink, ki bo letos stopila v vlogo voditeljice.

"Vsakič, ko otrokom lahko dokažemo, da smo 'kul', je to zmaga na celi črti. Svojima otrokoma že leta dopovedujem, da sem kul. Zdaj mi bo hčerka morda celo verjela," se je še pošalila zvezdnica, ki se je z družino preselila v mesto, ki nikoli ne spi, da bi lahko svoji hčerki omogočila študij igre in muzikala.