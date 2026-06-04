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Tuja scena

Pink pred novim izzivom: vodila bo podelitev tonyjev

New York, 04. 06. 2026 20.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Pink

Energična pevka Pink se veseli novega kariernega izziva. Že vrsto let v prostem času redno obiskuje broadwayske predstave, zato ji bo priložnost za vodenje podelitve nagrad tony ta konec tedna v posebno čast. V nedeljo bodo v New Yorku namreč tradicionalno slavili presežke na področju muzikala in gledališča, z grammyjem nagrajena pevka Pink pa sama na Broadwayu zaenkrat še nikoli ni nastopila.

"Sem ljubiteljica muzikalov, a ne tako strastna, kot je moja hči. Willow težko kdo premaga glede navdušenosti nad muzikali. Jih pa spremljam vse življenje," je medijem pred nedeljsko podelitvijo nagrad tony povedala grammyjevka Pink, ki bo letos stopila v vlogo voditeljice.

"Vsakič, ko otrokom lahko dokažemo, da smo 'kul', je to zmaga na celi črti. Svojima otrokoma že leta dopovedujem, da sem kul. Zdaj mi bo hčerka morda celo verjela," se je še pošalila zvezdnica, ki se je z družino preselila v mesto, ki nikoli ne spi, da bi lahko svoji hčerki omogočila študij igre in muzikala.

Razlagalnik

Nagrade tony, uradno imenovane Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre, so prestižne ameriške gledališke nagrade, ki vsako leto podeljujejo priznanja za izjemne dosežke v broadwayskih produkcijah. Veljajo za najvišje priznanje v svetu ameriškega komercialnega gledališča in so gledališki ekvivalent filmskim oskarjem, glasbenim grammyjem ali televizijskim emmyjem.

Broadway se nanaša na skupino 41 profesionalnih gledališč s 500 ali več sedeži, ki se nahajajo v gledališkem okrožju v New Yorku. To območje je svetovno središče komercialnega gledališča in muzikalov, ki vsako leto privabi milijone obiskovalcev. Izraz se pogosto uporablja kot sinonim za najvišjo raven gledališke umetnosti v Združenih državah Amerike.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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