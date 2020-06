Pink priznala, da njeno zvezo rešuje zakonska terapija

Razlog za to, da je zvezdnica še zmeraj poročena, so obiski zakonskih terapij. To je med pogovorom o duševnem zdravju na družbenem omrežju Instagram razkrila kar pevka sama. Skrivnost za uspešen zakon je v dialogu v živo svojim sledilcem zaupala v družbi terapevtke Vanesse Inn . Pevka jo obiskuje že dve desetletji, občasno sama ali pa v družbi soproga. ''Verjamem v terapije, verjamem v to, da je v vse potrebno vložiti nekaj dela. To deluje,'' je povedala pevka in dodala, da se za svoj zakon trudi vsakodnevno. Zvezo s Careyjem Hartom je pričela leta 2001, v letu 2006 pa sta skočila v zakonski jarem. Par ima dva otroka, 9-letno Willow ter 3-letnega sina Jamesona . V preteklosti sta se s partnerjem razšla že nekoliko krat, vendar zmeraj znova našla pot drug k drugemu.

''Če ne bi imela Vanesse, ki bi zame vse to prevajala preteklih 18 let, naju več ne bi bilo. Kot otroka nisva bila naučena, kako se znajti v razmerju, kako se razumeti z ljudmi. To, kar se v naši deželi trenutno dogaja, pa je odličen primer tega. Ne znamo se imeti radi ali se razumeti, ne znamo komunicirati,''je še dodala. Pink je priznala, da ima težave z intimnostjo in trenutki, ko se je na terapiji morala svojemu sopotniku zazreti v oči: ''Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem se pritoževala, da Careyja zame nikoli ni, da ni na voljo in da ni prisoten. Svetovalka mi je dejala, naj utihnem in ga pogledam globoko v oči. Takrat sem se pričela hihitati in obračati vstran. Dojela sem, da sem si mnogo stvari le domišljala in da sem jaz tista, ki ima določene težave.''