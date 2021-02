Pink s hčerjo posnela duet

Pevka Pink je izid nove pesmi Cover Me in Sunshine napovedala na družbenih omrežjih in oboževalce presenetila z novico, da je pesem posnela s hčerjo Willow , ki jo ima z možem Careyjem Hartom .

Pink in Willow Sage Hart sta skupaj zapeli pesem Cover Me in Sunshine.

Ob izidu pesmi je zvezdnica povedala, da je pesem izdala iz preprostega razloga: "Upava, da se boste ob poslušanju pesmi počutili srečne."

41-letna izvajalka uspešnice Just Like a Pill, ki ima s Careyem poleg hčere še sina Jamesona, je na Instagramu zapisala: "Vsi vemo, da je bilo letošnje leto drugačno in zahtevno, na trenutke pa grozljivo, burno, tesnobno in tako dalje. Jaz osebno najdem tolažbo v glasbi, tolažbo najdem v pesmi."

V nadaljevanju je še dejala: "Rada prepevam s hčerjo in sinom. Ko to počne on, je nekoliko drugače. Mislim, da bo (pristal) v metal bendu," je glasbeni okus svojih otrok pojasnila priljubljena pevka ter dejala, da s pesmijo oboževalcem pošilja velik objem in poljub ob prazniku ljubezni. Izid pesmi je pospremil tudi videospot, v katerega sta mama in hči vključili posnetke svojega zasebnega življenja, in sicer lahko vidimo, kako preživljata sončen dan v naravi in na kmetiji.

Prisluhnite novi pesmi Pink in Willow: