Pink s težkim srcem spustila hčerko v svet: Pogrešala te bom

Čeprav je težko, moraš otrokom dovoliti, da živijo svoje sanje. Tako je prepričana tudi pevka Pink, ki se je nedavno soočila z dejstvom, da njena hčerka Willow odrašča. 12-letnica namreč ne bo več nastopala na svetovni turneji s svojo mamo, saj se želi preizkusiti v gledališču. Njene sanje so Broadway in kljub temu, da je slavni mami ob tem izjemno težko, je na svojo hčerko ponosna in jo pri vstopu v igralski svet podpira.

Da otroci zelo hitro odraščajo in prej ali slej zapustijo domače gnezdo, je nedavno na svoji koži občutila tudi pevka Pink. Njena hčerka Willow ji je namreč povedala, da jo zapušča in da bo sledila svojim sanjam o nastopih na gledaliških deskah. Čustvena pevka je njun simpatičen pogovor delila na družbenih omrežjih.

"Hočem, da mi poveš vse stvari. Zapuščaš me. Zakaj bi to sploh naredila?" je na začetku posnetka dejala Pink. 12-letnica ji je odgovorila, da bo sodelovala v produkciji predstave Bye Bye Birdie ter da zato ne bo več nastopala z njo na njeni svetovni turneji. Čeprav zvezdnici ni najbolj všeč, da mora hčerko spustiti v svet, je priznala, da je njeno ljubezen do igre zaznala že prej. "Zaljubila si se v muzikal Mamma Mia! Spomnim se, ko si prvič stopila na oder in takrat sem pomislila, kdo je ta oseba. Še nikoli te nisem videla tako srečne in tvoja energija je bila šestkrat večja od tvojega telesa, bilo je neverjetno," je priznala glasbenica.

Pink je trenutno na svoji svetovni turneji Summer Carnival. FOTO: Profimedia icon-expand

V posnetku je Willow še priznala, da so njene sanje, da se bo profesionalno ukvarjala z gledališčem in sčasoma postala uspešna na Broadwayu. "Vidiš svojo pot in to mi je všeč," je dejala Pink, obenem pa dodala, da je resnično divje gledati, kako njena hčerka odrašča. Video je zaključila s šalo, da je dekle odpuščeno iz njene ekipe, saj ne bo več nastopala z njo na turneji Summer Carnival.

Kljub temu, da v videu 44-letnica ni jokala, je zapisala, da je bilo dejstvo, da jo hči zapušča, težko sprejeti. "Nastopi ta konec tedna so bili Willowini zadnji na turneji, preden gre slediti svojim sanjam. Obljubila sem, da ne bom jokala. Vendar pa nisem obljubila, da ne bom hiperventilirala skozi najin objem," je zapisala in dodala: "Zelo sem ponosna, vsi smo. In zelo te bom pogrešala."