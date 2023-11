Pink v objemu s prisrčnim kozličkom: Vem, kaj si želim za božič

44-letnica je že dolgo velika ljubiteljica živali. Leta 2021 so ona, njen mož Carey Hart, 12-letna hčerka Willow Sage ter 6-letni sin Jameson Moon, posvojili ljubkega psa po imenu Habañero Mountain Guy Kadashi. Pink je takrat mladička predstavila svojim oboževalcem na pod objavo označila enoto v Los Angelesu, kjer ga je posvojila. Ljudi je spodbudila k razmišljanju o reševanju namesto nakupu hišnega ljubljenčka.

Lansko leto je z nakupom umetnine, ki so jo ustvarili šimpanzi, podprla eno največjih zavetišč na svetu Save the Chimps na Floridi. Za abstraktno sliko Patty in Kramerja, dveh opic iz zavetišča, je namenila približno 4700 evrov. Po navedbah zavetišča je pevka sliko označila za mojstrovino in dejala, da je bila navdušena, ko je izvedela, da se šimpanzom zdi slikanje terapevtsko tako kot ljudem.