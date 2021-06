Pink za hčerkin 10. rojstni dan delila še nikoli videno fotografijo

"Ljubezen mojega življenja. Moja številka 1," je zapisal nekdanji 45-letni motokrosist. "Oseba, ki me je naučila takojšnje ljubezni. Oseba, ki me je naučila biti oče. Vse najboljše za 10 let, Willow. Tako zelo hitro odraščaš. Ker imaš izjemno mamo in mene, komaj čakam, da te vidim odrasti v močno in neodvisno žensko. Rad te imam."

Kar se tiče pevkinega moža Careyja Harta, pa je slednji v svojo objavo vključil različne fotoutrinke iz preteklih let in videoposnetek, na katerem je neustrašna Willow pokazala svoje spretnosti med deskanjem na vodi. Med fotografijami lahko med drugim vidimo, kako je mala slavljenka po starših podedovala željo po adrenalinu, saj se je hitro naučila voziti z motornim kolesom in se z očetom podala na progo za motokrosiste. Delil pa je tudi ljubko fotografijo, na kateri je bila Willow še dojenček in sta dan preživljala ob bazenu.

10-letnaWillowpa že stopa po stopinjah svojih staršev, z očetom si delita ljubezen do motornih koles, z mamo pa ljubezen do glasbe. Na začetku leta sta namreč združili moči in v duetu zapeli pesemCover Me In Sunshine, na nedavni podelitvi Billboardovih glasbenih nagrad pa je pokazala izjemne akrobatske spretnosti, po katerih slovi njena mama Pink, ki na svojih koncertih poskrbi za dih jemajoče plesne točke.

Pink in Carey imata poleg hčerke še 4-letnega sina Jamesa Moona Harta. Pink pa je v svoj zadnji videospot za pesem All I Know So Far vključila celotno družino. V majskem intervjuju za Today je razkrila, da si nikoli ni preveč močno želela postati mama in da to ni bilo na njenem "seznamu". Ko je dobila Willow, pa se je to popolnoma spremenilo in ni besed, ki bi opisale ljubezen, ki jo čuti do nje.