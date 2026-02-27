Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pink zanikala govorice, da sta se z možem razšla: 'To ni res!'

Los Angeles, 27. 02. 2026 13.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Pink je zanikala, da sta se z možem že drugič razšla.

Kmalu po tem, ko so številni ameriški tabloidi poročali, da sta se poppevka Pink in nekdanji motokrosist Carey Hart razšla, se je na družbenem omrežju oglasila zvezdnica, ki je govorice zanikala. Par, ki je skupaj že 20 let, se je sicer v preteklosti za nekaj časa že razšel, a se nato pobotal.

Pevka Pink je na družbenem omrežju zanikala govorice, da sta se z možem Careyjem Hartom razšla. Te je prvi objavil People, ki je navajal neimenovani vir blizu zakoncev in poročal, da naj bi se zvezdnica in nekdanji motokrosist drugič v 20 letih razšla. Kmalu po tem se je oglasila pevka, ki je v videu, ki ga je delila, dejala, da gre za lažne novice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pravkar so me obvestili, da sva se z možem razšla. Nisem vedela. Hvala, revija People. Hvala, Us Weekly. Hvala, da ste me obvestili. Zanima me, ali bi si želeli to sporočiti tudi mojima otrokoma? Tudi moja 14-letnica in 9-letnik ne vesta tega. Ali bi morda raje poročali o resničnih novicah?" je bila ostra pevka, ki je nato naštela nekaj tem, o katerih se ji zdi vredno, da bi mediji poročali, med njimi pa omenila nedavno razkrite Epsteinove dokumente, rezultate zimskih olimpijskih iger in dejstvo, da je nominirana za sprejem v Dvorano slavnih rokenrola.

Pink je zanikala, da sta se z možem že drugič razšla.
Pink je zanikala, da sta se z možem že drugič razšla.
FOTO: Profimedia

V pripisu ob videu pa je s sarkastičnim podtonom še dodala: "Kot vam vedno rečem: če nečesa ne slišite od mene, temu ne verjemite. Ostanite na vezi, saj ne veste, kaj se lahko še zgodi."

Pink in Hart sta se poročila leta 2006. Razšla sta se dve leti pozneje, a se kmalu pobotala. Skupaj imata dva otroka.

pink razhod mož pevka carey hart motokrosist govorice

Norveški kralj med počitnicami v Španiji hospitaliziran

Chris Hemsworth ne obžaluje selitve iz Hollywooda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
27. 02. 2026 13.54
ko se ženski vsi lažejo in res res misli da je lepa hehehhehhe še z palico se je ne bi dotaknil in če grem danes mcdonalds bo tam 100% stregla punca ki je 100 krat lepša od nje.
Odgovori
+1
2 1
PSIHOTERAPEVT
27. 02. 2026 14.09
Lepo, da se tolažiš s punco iz McDonald’sa, glede na to, da je ona verjetno edina ženska, ki se ti v živo nasmehne, pa še to samo zato, ker ji za to plačajo minimalca..
Odgovori
-1
1 2
veneti
27. 02. 2026 14.45
zanimiv komentar. zakaj bi se pa tolažil. tvoj komentar nima ne repa ne glave. veš včasih je molk zlato še posebej če imaš mali IQ.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543