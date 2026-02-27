Pink zanikala govorice, da sta se z možem razšla: 'To ni res!'

Pevka Pink je na družbenem omrežju zanikala govorice, da sta se z možem Careyjem Hartom razšla. Te je prvi objavil People , ki je navajal neimenovani vir blizu zakoncev in poročal, da naj bi se zvezdnica in nekdanji motokrosist drugič v 20 letih razšla. Kmalu po tem se je oglasila pevka, ki je v videu, ki ga je delila, dejala, da gre za lažne novice.

"Pravkar so me obvestili, da sva se z možem razšla. Nisem vedela. Hvala, revija People. Hvala, Us Weekly. Hvala, da ste me obvestili. Zanima me, ali bi si želeli to sporočiti tudi mojima otrokoma? Tudi moja 14-letnica in 9-letnik ne vesta tega. Ali bi morda raje poročali o resničnih novicah?" je bila ostra pevka, ki je nato naštela nekaj tem, o katerih se ji zdi vredno, da bi mediji poročali, med njimi pa omenila nedavno razkrite Epsteinove dokumente, rezultate zimskih olimpijskih iger in dejstvo, da je nominirana za sprejem v Dvorano slavnih rokenrola.

Pink je zanikala, da sta se z možem že drugič razšla.

V pripisu ob videu pa je s sarkastičnim podtonom še dodala: "Kot vam vedno rečem: če nečesa ne slišite od mene, temu ne verjemite. Ostanite na vezi, saj ne veste, kaj se lahko še zgodi."

Pink in Hart sta se poročila leta 2006. Razšla sta se dve leti pozneje, a se kmalu pobotala. Skupaj imata dva otroka.