Pink zaradi zdravstvenih razlogov odpovedala koncert v Švici

Pink je morala zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati koncert v Švici. Žalostno vest je sporočila na svojem Instagram profilu, kjer je pod črno-belo fotografijo zapisala daljši zapis, v katerem se je opravičila svojim podpornikom, ki so se koncerta že veselili."Zelo mi je žal, da sem morala odpovedati nastop v Bernu to sredo. Delam vse, kar je v moji moči, da bi zagotovila, da lahko nastopam vsak večer, a po posvetu z zdravnikom in preučitvi vseh razpoložljivih možnosti so mi svetovali, da jutri ne morem nadaljevati," je zapisala.