Pink želi plačati kazen v imenu Norvežank, ki niso želele igrati v bikinkah

Pred kratkim se je pojavila tudi zahvala deklet za vso podporo, ki so je deležne z vseh koncev strani sveta. "Zelo smo ponosne, ker smo s svojo potezo igranja v kratkih hlačah poslale pomembno sporočilo. Presenečene smo nad odzivom in podporo z vsega sveta. Hvala vsem, ki nas podpirajo in se trudijo deliti sporočilo. Resnično upamo, da bo to vodilo do spremembe tega neumnega pravila," so zapisale športnice in dodale ključnik: "Pustite jim nositi kratke hlače."