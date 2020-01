Pink: Želim se postarati na staromoden način

Uspešna ameriška glasbenica Pink , ki bo septembra letos praznovala svoj 41. rojstni dan, je na svojem uradnem Twitter profilu delila nekaj zapisov, v katerih je razkrila, da je razmišljala o staranju in se odločila, da – v nasprotju z mnogimi slavnimi osebami iz sveta šovbiznisa – ne bo podlegla pritiskom lepotne industrije in želji po 'večno mladostnem videzu'.

Razkrila je, da se je v preteklosti tudi sama poigravala z idejo manjših lepotnih popravkov in polnil, a je naposled sprejela odločitev, da se bo postarala na klasičen, staromoden način. Kot enega glavnih razlogov je navedla svoja otroka: devetletno Willow Sage in triletnega Jamesona Moona . Pojasnila je, da si želi, da bi njena otroka prek njene obrazne mimike lahko razbrala, kakšna so njena prava čustva in kdaj je jezna.

''Pismo sebi: draga jaz, staraš se. Vidim linije. Še posebej, ko se smejiš. Tvoj nos postaja večji ... Videti si (in se počutiš) čudno, medtem ko se navajaš na to novo realnost. Tvoj nos je videti kot nos tvojih otrok, obrazne gubice pa so posledica smeha. In ja, ti idiotka, kadila si,''je napisala v svoji prvi objavi na osebnem Twitter profilu in dodala:''Nadaljevanje sporočila sebi: Vsake toliko pomisliš, da bi naredila kakšen popravek na obrazu, nato pa želiš med gledanjem šova ugotoviti, kaj tista oseba v resnici čuti ... In njen obraz se ne premika. Ne morem iti mimo tega. Preprosto ne morem.''