Otroka pevke Pink dokazala svojo drznost na naravni plezalni steni

Motokrosist Carey Hart , je na Instagramu delil dih jemajoče fotografije 4-letnega sina Jamesona in 10-letne hčere Willow , ki ju ima s pevko Pink , na katerih plezata po naravni plezalni steni. Pod serijo fotografi je navdušeno zapisal: "Najina otroka sta drzna. Willz in Jamo sta prvič plezala na prostem."

Ponosni očka je v nadaljevanju zapisa pohvalil plezalne spretnosti svojih dveh otrok: "Willz je hitro napredovala po tej 30-metrski steni. Težko je bilo dobiti njeno fotografijo, saj se je hitro vzpenjala na vrh. Poglejte njeno držo na teh fotografijah. Jamo me je osupnil s tem, kako se je povzpel na skalo – s podprijemi in premišljenim vzponom. Navdušen sem," je zapisal 45-letni Carey, ki ima na Instagramu 1,1 milijona sledilcev.

Njegovi oboževalci so bili nad videnim navdušeni, eden je pod fotografijami zapisal: "Všeč mi je, da vzgajaš samozavestne, neustrašne in sočutne otroke. To mi daje upanje za prihodnost," drugi pa: "No … so tvoji in Pinkini otroci, tukaj ni nič presenetljivega. Tem otrokom je bila odličnost položena že v zibelko."