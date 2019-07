Pinkini otroci so se igrali na spomeniku holokavsta: oboževalci ogorčeni

Ameriška glasbenica Pink se je z družino pred dnevi mudila v Berlinu, kjer je s soprogom Careyjem Hartom ter otrokoma Willow in Jamesonom med drugim obiskala tudi spomenik, posvečen žrtvam holokavsta. Slednji stoji v bližini nekdanjega Hitlerjevega bunkerja in berlinskega zidu. Uspešna glasbenica, ki se sicer še vedno mudi na svetovni koncertni turneji Beautiful Trauma (na kateri jo tokrat spremljajo prav soprog in njuna dva otroka), je skupni družinski trenutek in razposajenost otrok ovekovečila s fotografijo, ki je hitro postala tarča negativnih komentarjev.

Na svojem uradnem Instagram profilu je delila niz fotografij – med katerimi je na eni v objektiv ujela Willow in Jamesona, ki se lovita okoli spomenika, posvečen žrtvam holokavsta. Na prvi pogled nedolžno otroško igro so si nekateri uporabniki Instagrama razlagali drugače: obtožili so jo nespoštovanja tragičnega dogodka in dejali, da je takšno mesto popolnoma neprimerno za otroško igro.

''Draga Pink, ta kraj zagotovo ni pravo mesto za igro skrivalnic,''je zapisala ena od uporabnic omenjenega družbenega omrežja. Ker je šlo le za enega v nizu številnih negativnih komentarjev, se je Pink odzvala s sporočilom, v katerem se je postavila zase in obenem razkrila informacijo, ki je doslej nikoli ni obešala na veliki zvon: ''Za vse tiste, ki ste zadevo negativno komentirali: ta dva otroka sta v resnici Juda, tako kot sem jaz in moja družina po materini strani. Oseba, ki je zasnovala ta spomenik, je verjela v otroštvo in zame osebno ta slika predstavlja praznovanje življenja po smrti. Prosim, da svoje sovraštvo in predsodke zadržite zase.''

Ko je Pink v svojem komentarju obelodanila, da se tudi po njenih žilah in žilah njenih otrok pretaka judovska kri in da z objavo fotografije nikakor ni želela izraziti nespoštovanja ali neresnosti v povezavi s tragičnim zgodovinskim dogodkom, so se oglasili tudi nekateri zvezdniki, ki so ji s svojimi komentarji izrazili podporo. Ena takšnih je igralka Selma Blair, ki že več kot leto dni trpi za multiplo sklerozo. S komentarjem ''tudi jaz ljubim Berlin. Všeč mi je, da mesto ni pozabilo na grozote, ki so se tam zgodile. Všeč mi je tovrstno praznovanje življenja,''je podprla Pink in izrazila svojo naklonjenost s končnimi besedami: ''Rada te imam.''

Pozitivnemu komentarju se je pridružil tudi 86-letni arhitekt Peter Eisenman, ki se je podpisal pod koncept spomenika. Ta je dejal, da je otroška igra na takšnem mestu pravzaprav dobra stvar: ''Otroška igra in uživanje v otroštvu je dobra, pozitivna stvar in ne predstavlja nikakršnega kontrasta pomenu spomenika.''