Pippa Middleton je drugič noseča

37-letna Pippa in 45-letni James Matthews sta se prvega otroka, sina Arthurja , razveselila oktobra 2018. Pippa je sledila stopinjam svoje sestre Kate Middleton in rodila v isti bolnišnici St. Mary, v kateri je svoje tri otroke rodila tudi Kate.

"Pippa in James sta navdušena, to je fantastična novica v letošnjem težkem letu. Vsa družina je navdušena," je vir povedal za Page Six , ki je prvi objavil novico.

"Naša lokalna telovadnica za dojenčke je bila moja rešitev. To je velik prostor, poln zabave, mehkih predmetov, igralnih podlog, stopnic, žogic, gugalnic, mini trampolinov in drugih reči za spodbujanje ter fizično vključevanje dojenčkov in malčkov. Arthur v tem varnem okolju pokuri veliko energije in se nauči številnih fizičnih veščin. Opazila sem tudi, kako si z vsakim obiskom krepi samozavest."

Finančnik in osem let mlajša Pippa sta se poročila maja 2017 v cerkvi sv. Marka v Englefieldu, v Berkshiru.