Pippa Middleton pričakuje tretjega otroka

Sestra vojvodinje cambriške, Pippa Middleton, bo še tretjič postala mamica. Mlajšo sestro Kate Middleton so opazili na koncertu v palači, kjer ni skrivala nosečniškega trebuščka. To bo tretji otrok za Pippo in njenega moža, James Matthewsa, ki sta se poročila leta 2017 in imata že sina Arthurja in hčerko Grace.