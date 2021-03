Pippa Middleton se je razveselila drugega otroka

Mlajša sestra Kate Middleton je rodila deklico, ki sta jo z možem poimenovala Grace Elizabeth Jane. Za porod je izbrala porodnišnico, v kateri so na svet prišli tudi vsi trije otroci Kate in Williama.

Pippa Middleton in mož James Matthews sta se razveselila drugega otroka. Na svet je pokukala deklica, njun dveletni sin Arthur pa je tako postal starejši bratec. ''Grace Elizabeth Jane se je rodila ob 4.22 zjutraj in je ob rojstvu tehtala 2,92 kilograma. Mama in dojenčica se počutita dobro,''se je glasilo sporočilo za javnost. Vir je medijem zaupal tudi, da je ''deklica čudovita in da so vsi presrečni zaradi srečnega dogodka.''

icon-expand Pippa Middleton in James Matthews sta postala starša deklice Grace. FOTO: Twitter

Pippa in James sta hči poimenovala Grace Elizabeth Jane, tako da si srednje ime deli s teto Kate, ki se je rodila kot Catherine Elizabeth Middleton. Par je rojstvo prvega otroka pričakal oktobra 2018, Pippa pa je nadaljevala družinsko tradicijo in prav tako kot Kate rodila v porodnišnici St. Mary's Hospital, kjer so se rodili tudi vsi trije otroci Kate in Williama.

Mala Grace je že peta vnukinja Carole in Michaela Middletona ter sestrična princaGeorgea, princese Charlotte in princa Louisa. Par se je poročil maja 2017 v cerkvi svetega Marka v Englefieldu. Nečaka kraljeve krvi, George in Charlotte, sta se prav tako udeležila ceremonije. Hitro po poroki sta se zakonca odločila, da se čim prej ustalita – njuna skupna želja je bilo enostavno in mirno družinsko življenje, oddaljeno od medijskega pompa. Pippa je kljub temu nekatere podrobnosti delila z mediji, tudi to, kako je skrbela za fizično aktivnost med prvo nosečnostjo. V kolumni o zdravem načinu življenja je namreč bralce razveseljevala tudi z informacijami, kako v aktivno življenje vključuje malega Arthurja.

icon-expand Pippa Middleton s sinom uživa v aktivnem življenju. FOTO: Profimedia

Družino Middleton pa čaka še nekaj lepih novic. James, brat Pippe in Kate, se je v preteklem letu zaročil z izbranko Alizee Thevenet. Poroko sta morala za zdaj zaradi pandemije prestaviti, vsekakor pa se veseli dogodek obeta kmalu.