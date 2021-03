Pippo Middleton po porodu ujeli z novorojenko

Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta se 15. marca razveselila drugega otroka, deklice Grace Elizabeth Jane.

Fotografom pa se je tokrat nasmehnila sreča, saj so 37-letno Pippo v objektiv ujeli na sprehodu v zahodnem delu Londona. Medtem ko je njena novorojenka počivala v vozičku, je njen dveletni sin Arthur hodil ob vozičku in ga mamici pomagal potiskati.

Grace Elizabeth Jane, hči Pippe in Jamesa, si srednje ime deli s teto Kate, ki se je rodila kot Catherine Elizabeth Middleton. Mala Grace je že peta vnukinja Carole in Michaela Middletona ter sestrična princaGeorgea, princese Charlotte in princa Louisa.