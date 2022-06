Pique in Shakira potrdila razhod

Pevsko nogometni zvezdniški par, kolumbijska pevka Shakira in španski reprezentant Gerard Pique, sta sporočila, da sta se po več kot desetletnem razmerju razhajata. Čeprav so govorice o tem, da zvezdnika več ne živita skupaj, že nekaj časa krožile, pevka in nogometni zvezdnik govoric nista komentirala.

"Žal nama je, da morava potrditi, da se ločujeva. Za dobrobit najinih otrok, ki so nama prioriteta, želiva spoštovanje naše zasebnosti," sta v izjavi za javnost zapisala zvezdnika. Da je bil Gerard Pique nezvest, je v medijih zaokrožilo že večkrat, tokrt pa kot kaže gre zares. Shakira, s katero sta bila par od leta 2010, naj bi slavnega nogometaša ujela z drugo žensko, kar pa je bil povod, da sta se zvezdnika odločila, da zaživita ločeni življenji. 35-letnega nogometnega zvezdnika sosedje že nekaj dni videvajo med prihajanjem in zapuščanjem zgradbe v Barceloni, kjer ima stanovanje, Pique pa naj bi s prijateljem Riquijem Puigom užival tudi v nočnem življenju katalonske prestolnice. icon-expand Shakira in Pique FOTO: Profimedia Zvezdnika, ki sta par že 12 let in imata dva otroka, nista nikoli stopila pred oltar.