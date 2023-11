Pique o razhodu s Shakiro: Ljudje ne vedo niti 10 odstotkov vsega

Pred letom dni je bila glavna tema družbenih omrežij razhod med 46-letno pevko Shakiro in 36-letnim nogometašem Gerardom Piquejem, ki sta se po 12 letih zveze razšla, ker naj bi jo on prevaral. Po tem je pevka objavila več pesmi, v katerih je opisala njegovo "izdajo", Pique pa o razhodu z dolgoletno partnerko v javnosti ni želel veliko razpravljati.

Razhod med pevko Shakiro in nogometašem Gerardom Piquejem je še vedno vroča tema. Čeprav se je par razšel že pred letom, predvsem 46-letnica ne pusti, da bi njun težek razhod bil pozabljen. Medtem ko so Shakirini oboževalci vsakodnevno obsojali upokojenega nogometaša, sam ni želel dajati komentarjev. Pred kratkim pa se je vendarle odločil in podal krajši komentar dogajanja v oddaji El món.

Shakira in Gerard Pique sta bila par 12 let.

"Če bi vsemu, kar se govori o meni, dajal pomen, bi bil trenutno zaprt v stanovanju ali pa bi skočil iz njega," je izjavil. Dodal je, da javnost ni bila obveščena niti o 10 odstotkih tega, kar se je dejansko zgodilo med njima. Poleg razmerja s pevko je komentiral svojo upokojitev, povedal pa je tudi, da je bilo preteklo leto zanj izjemno turbulentno Shakira je nogometaša spoznala marca 2011, ko je snemala videospot za svojo glasbeno uspešnico Waka Waka. Skupaj sta bila 12 let, razšla pa sta se junija 2022. Par ima dva sinova, 11-letnega Milana in osemletnega Sasho. Kot je kmalu po njunem razhodu naznanila Shakira, jo je partner prevaral s študentko odnosov z javnostmi Claro Chia, s katero sta sedaj tudi par.

Vse od prekinitve zveze se med nekdanjima partnerjema odvija prava drama. Govorice, da se je zvezdniški par razšel, so začele krožiti že nekaj dni preden sta novico s skupno izjavo junija 2022 potrdila tudi Shakira in Pique, v kateri sta na kartko zapisala: "Žal nama je, da morava potrditi, da se ločujeva. Za dobrobit najinih otrok, ki so nama prioriteta, želiva spoštovanje naše zasebnosti." Pevka je največ prahu dvignila s svojo novo pesmijo, v kateri je namignila na nogometaševo prevaro, ob tem pa obtožila tudi nekdanjo taščo in tasta, ki naj bi sinu pomagala skrivati nezvestobo.