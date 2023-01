Piqué potrdil zvezo z 12 let mlajšo študentko Claro

Nekdanji član nogometnega kluba Barcelona in soprog kolumbijske pevke Shakire je na Instagramu uradno predstavil svojo novo izbranko, 12 let mlajšo študentko Claro Chio Marti . Gerard Piqué je s tem tudi uradno potrdil govorice o njuni zvezi in to le nekaj dni po tem, ko ga je nekdanja soproga v pesmi z naslovom Pa' tipos como tú obtožila, da jo je zamenjal z mlajšo žensko.

Kljub temu da nogometaš k fotografiji ni priložil nobenega opisa, so komentatorji zadevo hitro vzeli v svoje roke in nekateri na bolj, nekateri na manj zabaven način izrazili svoje mnenje. "Očitno je zveza uradna in vloga porabnika marmelade na voljo," je zapisal eden od uporabnikov in se s tem navezal na to, da je Shakira s pomočjo marmelade ugotovila, da jo soprog vara. Ko se je vrnila s potovanja, je v shrambi namreč opazila, da je omenjenega namaza manj, kot ga je bilo pred njenim odhodom. Postala je sumničava, saj je bila ona edina v družini, ki je marmelado jedla.

"Bilo bi me sram," je pod fotografijo zapisal nek drug uporabnik. "Predstavljajte si, da uničite svoje družinsko življenje z ženo in otrokoma zgolj zato, ker malega junaka niste mogli zadržati v hlačah."

Spomnimo, Gerard in Clara naj bi z romantičnim razmerjem pričela v času, ko je bil športnik še srečno poročen s kolumbijsko zvezdnico. To mu je v zgoraj omenjeni skladbi očitala tudi 45-letna soproga. "Predobra sem zate, zdaj imaš takšno, kot si ti. Ne bom se vrnila k tebi, tudi če jokaš in me prosiš," je zapela v skladbi, ki je požela veliko uspeha, in hudomušno dodala: "Vredna sem dvakrat 22 let. Zamenjal si ferrarija za twinga, zamenjal si Rolex za Casio." Piqué ji sicer ni ostal dolžen, v odgovoru na skladbo se je na delo pripeljal z omenjenim avtomobilom in sklenil sponzorstvo s Casiem.

Shakira se na fotografijo še ni odzvala, vir blizu zvezdnice pa je tujim medijem zaupal, da glasbenica že pripravlja nove skladbe.