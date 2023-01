Pique še vedno izziva Shakiro: V službo se je pripeljal s twingom

"Zamenjal si ferrarija za twinga," so besede, ki jih je Shakira v novi pesmi namenila svojemu nekdanjemu možu Gerardu Piqueju . Nogometaš se je odločil, da ji ne bo ostal dolžen in se je nedavno v službo pripeljal prav s twingom.

Nekdanji zvezdnik Barcelone se je z belim twingom pripeljal na parkirišče The King's League. Iz avtomobila je izstopil zelo dobre volje in s tem svoji nekdanji ženi poslal zelo jasno sporočilo.

To je Piquejeva druga provokacija na Shakirino pesem, ki sicer že podira rekorde. Nogometaš, ki se trenutno ukvarja z novim projektom, nogometnim turnirjem The King's League, ki ga spremlja tudi komentatorska oddaja, je v eni izmed zadnjih oddaj razkril, da imajo nove sponzorje. To je postalo podjetje Casio, ki jih je opremilo z urami. "Nekaj moram naznaniti. Casio nam je poslal zapestne ure. Dogovorili smo se za sponzorstvo, The King's League je podpisal s Casiom," je povedal nogometaš. Tudi to je posledica pevkinih besed, ko mu je v pesmi očitala, da je zamenjal Rolex za Casio.