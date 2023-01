Pique v posmeh Shakiri: Casio je večen

Podjetje Casio je očitno izkoristilo dejstvo, da se Shakira v novi pesmi posmehuje iz njihovih ur, za poslovno priložnost. Gerard Pique je namreč v spletni oddaji, v kateri skupaj z drugimi športnimi poznavalci komentira svoj novi projekt – nogometni turnir The King's League, javno naznanil, da ima ta novo sponzorstvo. "Nekaj moram naznaniti. Casio nam je poslal zapestne ure. Dogovorili smo se za sponzorstvo, The King's League je podpisal s Casiom," je dejal nogometni zvezdnik in dodal, da gre za dobro uro, ki bo zdržala večno.