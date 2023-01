Piquejevo dekle tarča zlobnih komentarjev, poiskalo naj bi psihološko pomoč

Le nekaj dni po tem, ko je nogometaš Gerard Pique na svoj Instagram profil objavil fotografijo z novo izbranko Claro Chio Marti , so se španski mediji razpisali o številnih neprijaznih komentarjih, ki letijo na račun nogometaša in njegove 23-letne partnerke. "Ustavijo jo na ulici, ji zapojejo pesmico, vsi jo prepoznajo, a v resnici je zelo tiho in sramežljivo dekle," je za španski Marco poročal novinar Saul Ortiz .

"Ni lahko biti 23-letna punca, medtem ko vsa Španija in svet govorita o tebi," je zapisal v nadaljevanju in pojasnil, da na Piquejevo dekle letijo nesramni komentarji, ljudje pa naj bi jo ustavljali tudi na ulici in ji prepevali Shakirino najnovejšo uspešnico, v kateri obračuna z bivšim in njegovimi odločitvami. Spomnimo, Shakira je v skladbi o Clari dejala: "Vredna sem dvakrat 22 let. Zamenjal si Ferrarija za Twinga, zamenjal si Rolex za Casio."

Po poročanju medijev naj bi Clara, sicer študentka odnosov z javnostmi, zaradi nedavnih dogodkov in odziva javnosti poiskala pomoč psihologa, Ortiz pa je prepričan, da bi se morala mladenka za nekaj časa umakniti z oči javnosti.