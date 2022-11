Pirellijev koledar za leto 2023 razgalja strasti manekenk

Svetovnim manekenkam ni tuje, da je vanje uperjen objektiv. Toda Ashley Graham , Precious Lee , Guinevere Van Seenus in Lauren Wasser, nekatere izmed obrazov letošnjega Pirellijevega koledarja, poudarjajo, da se resnično počutijo videne šele takrat, ko ljudje spoznajo njihove življenjske strasti. In ravno za to potezo se je letos odločil legendarni Pirellijev koledar.

Avstralska modna fotografinja Emma Summerton je izbrala 14 najodmevnejših manekenk na svetu in v koledarju z naslovom Love Letters to the Muse ustvarila sanjske arhetipe žensk, ki so jo navdihnile. Pri tem pa si je pomagala s strastmi, ki manekenke vodijo v resničnem življenju. Karlie Kloss je tako nastopila kot tehnološka strokovnjakinja, Emily Ratajkowski kot pisateljica, Cara Delevingne kot igralka in Sasha Pivovarova kot slikarka, vsaka pa se je pri tem dotaknila strasti onkraj sveta mode in lepote.

"Vsem ženskam sem želela ponuditi platformo, da se pogovarjajo o tem, kdo so in kaj počnejo ter to proslavijo," je o projektu dejala Summertonova in dodala: "Upam, da bodo ob videnem in slišanem tudi preostale ženske navdahnjene, hkrati pa da bo projekt moške več naučil o ženskah."