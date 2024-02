Pisatelj Bret Easton Ellis razkril, da se njegov fant zdravi na psihiatričnem oddelku

Ameriški pisatelj Bret Easton Ellis , ki se podaja v režiserske vode, je na svoji spletni strani sporočil, da se njegov dolgoletni partner Todd Michael Schultz zdravi na psihiatričnem oddelku. Kot je zapisal, se je novico odločil objaviti zaradi pojasnila in jasnejše perspektive, policija pa je le nekaj dni prej potrdila, da je Todda aretirala, ko je ta nedovoljeno vstopil v sosedino stanovanje in premetal njene stvari.

"Dolgo časa sem bil preprosto slep in se nisem zanimal za to, kako resno je Toddovo stanje in kako bolan je v resnici bil," je zapisal 59-letnik in pojasnil, da se je 37-letnik že desetletje boril s težavami z mentalnim zdravjem in odvisnostjo od drog, po aretaciji pa je doživel živčni zlom zaradi drog.

"Schultz je sedaj na zaprtem oddelku psihiatrične ustanove, nekaj dni pozneje pa se še vedno ne zaveda, kje se nahaja in zakaj je tam," je še zapisal pisatelj, ki je dodal, da se je partnerjevega stanja prvič zavedel leta 2021, ko ga je vrgel iz stanovanja in od njega zahteval, da se tri mesece in pol zdravi na kliniki za odvajanje, kar je ta z negodovanjem tudi storil.

Avtor več knjig je priznal, da je pozneje spoznal, da mu s prisilnim zdravljenjem ni prav nič pomagal: "Todd je bil vedno oseba, ki se mi je zdela ekscentrična in nepremišljena, a je funkcioniral. Zaradi najine velike razlike v letih sva živela delno ločeni življenji, čeprav sva stanovala skupaj. On je imel svoje življenje, jaz pa svoje, ko sva bila skupaj, pa sva se pogovarjala o knjigah, gledala filme in skupaj jedla. Nisem se zavedal, da obstaja še en Todd."