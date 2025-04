Pisatelj Salman Rushdie bo objavil prvo leposlovno delo po napadu z nožem

"Tri novele v zbirki, vse nastale v zadnjih 12 mesecih, obravnavajo teme in kraje, o katerih sem veliko razmišljal – smrtnost, Mumbaj, slovo, Anglijo (zlasti Cambridge), jeza, mir, Amerika," so pisateljevo izjavo navedli pri založbi Penguin. "Vesel sem, da zgodbe, ki se med seboj zelo razlikujejo po prizorišču, zgodbi in tehniki, vendarle korespondirajo med seboj ter z zgodbama, ki sta prolog in epilog te trojice," je še povedal Salman Rushdie.