Pisateljica Emily Clarkson v bran pevki Billie Eilish

Zapis Clarksonove je delila tudi Billie, objava pa je v tem času že zakrožila po družbenih omrežjih. Clarksonova je grafično popravila naslov in podnaslov, ki sta se glasila: "Dokaz, da lahko denar spremeni vaše vrednote in vas prisili, da se prodate: Billie Eilish je šokirala oboževalce in zamenjala široka oblačila za perilo, čeprav je leta skrivala svoje telo".

Clarksonova je v svoji objavi zapisala: "Sem popravila," nato pa nadaljevala: "Kje sploh začeti? Skupaj smo vzdihovali ob moči, ki jo je pokazala Billie s temi fotografijami v reviji Vogue. To je moč, da se je ženska pokazala svetu na način, ki si ga je sama izbrala. Leta je skrivala svoje telo, ker ni želela biti seksualizirana. To odločitev je sprejela, ko je bila še otrok, ker je vedela, kakšni so lahko odrasli. To so odločitve, ki smo jih vsi sprejemali–'šolske uniforme ne smejo biti prekratke, da ne bi privlačile pogledov fantov'. Naša družba, ta perverzna, zje***a družba, ni upoštevala njene odločitve, lovili so jo, dokler jim ni uspelo dobiti njenih fotografij, in objavili so jih brez njene privolitve. Te fotografije so bile povsod. Ženska ima telo! Ženska je prosila, da je ne seksualizirajo, oni pa so to vzeli kot izziv,"je v objavi ostra Clarksonova.