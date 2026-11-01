Pitbull: Priznam, ko je Jennifer naredila ta gib, sem se vzburil

Kar 15 let so oboževalci ugibali in čakali na resnico. In zdaj se je Pitbull odločil razjasniti, kaj se je zgodilo na tistem slovitem nastopu z Jennifer Lopez leta 2011 na podelitvi ameriških glasbenih nagrad (AMA). Velika izboklina, ki se je med izvajanjem pesmi On the Floor 'pojavila' v raperjevem mednožju, ni bila del scenarija.
Zvezdnik je zdaj na enem od glasbenih dogodkov v Miamiju priznal, da je bila to povsem normalna reakcija njegovega telesa, ki je pač ob tako zapeljivih gibih Lopezove ni mogel nadzorovati. "To bom povedal zelo ponižno. Ko je naredila ta gib, sem se vzburil. Zdaj je fotografija, o kateri govorim in je takoj preplavila splet, povsem logična, kajne?" je povedal v svojem značilnem humornem slogu in razkril, da na vajah takšnega giba ni naredila nikoli prej. "Tako Jennifer kot Shakira mi zdaj dolgujeta denar," se je še pošalil.
Posnetek njunega nastopa je pred leti prav zaradi njegovega mednožja, ki je sprožilo številna ugibanja o tem, kaj se skriva za ozkimi hlačami, preplavil splet, a vse do sedaj 45-letnik o tej temi ni javno govoril. Želel je namreč ohraniti določeno raven profesionalnosti, a kot je prepričan sam, fotografije in posnetki iz tistega časa danes ne puščajo več prostora za dvome.
Sodelovanje med zvezdnikoma sicer velja za eno najuspešnejših v moderni pop glasbi. Njuna pesem On the Floor je namreč na platformi Spotify nedavno že presegla mejnik ene milijarde predvajanj. To dokazuje, da sta umetnika ustvarila brezčasen hit, ki ga občinstvo obožuje še dolgo po tem, ko so začetne polemike okoli nastopa v živo potihnile. Poleg tega sta sodelovala tudi pri skladbah Dance Again in Live It Up, ki sta prav tako kraljevali na glasbenih lestvicah po vsem svetu, kar le še dodatno potrjuje njuno kemijo – tako umetniško kot scensko.
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