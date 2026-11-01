Pitbull: Priznam, ko je Jennifer naredila ta gib, sem se vzburil

Kar 15 let so oboževalci ugibali in čakali na resnico. In zdaj se je Pitbull odločil razjasniti, kaj se je zgodilo na tistem slovitem nastopu z Jennifer Lopez leta 2011 na podelitvi ameriških glasbenih nagrad (AMA). Velika izboklina, ki se je med izvajanjem pesmi On the Floor 'pojavila' v raperjevem mednožju, ni bila del scenarija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnik je zdaj na enem od glasbenih dogodkov v Miamiju priznal, da je bila to povsem normalna reakcija njegovega telesa, ki je pač ob tako zapeljivih gibih Lopezove ni mogel nadzorovati. "To bom povedal zelo ponižno. Ko je naredila ta gib, sem se vzburil. Zdaj je fotografija, o kateri govorim in je takoj preplavila splet, povsem logična, kajne?" je povedal v svojem značilnem humornem slogu in razkril, da na vajah takšnega giba ni naredila nikoli prej. "Tako Jennifer kot Shakira mi zdaj dolgujeta denar," se je še pošalil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Posnetek njunega nastopa je pred leti prav zaradi njegovega mednožja, ki je sprožilo številna ugibanja o tem, kaj se skriva za ozkimi hlačami, preplavil splet, a vse do sedaj 45-letnik o tej temi ni javno govoril. Želel je namreč ohraniti določeno raven profesionalnosti, a kot je prepričan sam, fotografije in posnetki iz tistega časa danes ne puščajo več prostora za dvome.

Slovita slika, ki je preplavila splet. FOTO: Profimedia