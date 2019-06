Pitt ima dovolj: Angelini postavil ultimat

Ločitev med Bradom PittominAngelino Jolie še ni povsem zaključena, četudi naj bi že bila uradno samska. Nista namreč še podpisala vseh papirjev, ki urejajo določene stvari, recimo nepremičnine. Pittu naj bi zdaj menda prekipelo in si želi, da bi se zadeve uredile čim prej, čeprav je sodnik podaljšal rok, in sicer do konca letošnjega leta.

Pitt naj bi bil "sit in utrujen" zaradi Angelininega zavlačevanja. Od njene vloge za ločitev bodo namreč kmalu minila že tri leta. Brad naj bi zdaj svojim odvetnikom naročil, naj vprašajo sodnika, če lahko postavi ultimat, do kdaj mora Angelina podpisati papirje, in določiti krepko kazen, če tega ne bo upoštevala.

Zvezdnik naj bi bil sicer po poročanju virov "izredno potrpežljiv tekom ločitvenega postopka, četudi je bil velikokrat potisnjen do roba, a ima zdaj dovolj, saj ima vsak svoje meje".

Nedavno so se sicer pojavile navedbe, da naj bi si Angelina želela, da se zadeve malce umirijo in da si želi spet osvojiti njegovo srce, kar pa je v resnici malo verjetno. Par se je sicer srečal leta 2005 na snemanju filma Gospod in gospa Smith, poročila sta se leta 2014 v Franciji, ona pa je že dve leti kasneje vložila papirje za ločitev.