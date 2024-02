Pitt prevzel vinsko klet v Franciji, del katere je Joliejeva iz maščevanja prodala

OGLAS

Brad Pitt in njegova nekdanja žena Angelina Jolie še nista opravila drug z drugim. 60-letnik se še vedno bori za večinski delež v nekdanjem skupnem podjetju, katerega last je tudi vinograd z dvorcem v Franciji. Pitt je bil nedavno na sodišču v Luksemburgu in v Kaliforniji, kjer je zatrdil, da bi moral kontrolni delež podjetja pripadati njemu, potem ko je 48-letna Angelina Jolie prodala svoje delnice Juriju Sheflerju, lastniku ruskega velikana znamke vodke.

Bradu Pittu in Angelini Jolie se še ni uspelo dogovoriti o delitvi vsega skupnega lastništva. FOTO: Profimeda icon-expand

Par je vinograd kupil še pred poroko, takrat pa je 60-odstotni delež pripadal Pittu, 40-odstotni pa Joliejevi. Leta 2014 sta se tam tudi poročila, Pitt pa je svoji ženi za darilo podaril 10-odstotni delež, kar je izenačilo njuna deleža v podjetju. Tako je ostalo vse do leta 2016, ko se je začel dolgotrajni ločitveni postopek.

Posestvo Miraval z idilično okolico. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica filma Zlohotnica je svoj delež prodala ruskemu poslovnežu, njen nekdanji mož pa je na sodišču trdil, da njen dogovor ni veljaven, sam pa bi moral ohraniti svoj 60-odstorni delež. Vir blizu nekdanjega zvezdniškega para je za Page Six povedal: "On je bil lastnik 60 odstotkov, ona pa 40 odstotkov. Ko sta se poročila in sta nosila še rožnata očala, sta se o tem pogovarjala in se dogovorila, da ji bo dal 10-odstotni delež, da bosta izenačena, zanj pa mu je dala en evro. To je bil simbol njunega partnerstva."