Pitt se je zahvalil Cooperju: Zaradi njega sem postal trezen

Razkril je, da mu je na poti do streznitve pomagal igralec Bradley Cooper.

Ameriški igralec Brad Pitt je na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus dobil nagrado za najboljšo moško stransko vlogo, kipec pa mu je izročil njegov prijatelj, igralec Bradley Cooper. Brad je tako v svojem slavnostnem govoru nekaj besed namenil tudi njemu in publiki razkril, da je bil Cooper tisti, ki mu je pomagal na poti do streznitve.

Najprej je omenil igralčevo dveletno hčerko Leo, ki jo ima z nekdanjo partnerko Irino Shayk. "Hvala, Bradley. Bradley je ravno svojo hčerko dal v posteljo in prihitel sem," je začel. "Zaradi njega sem postal trezen," je nadaljeval 56-letni igralec. Povedal je še, da je od takrat naprej vsak dan bolj vesel, se obrnil h Cooperju in mu dejal: "Rad te imam in hvala ti."