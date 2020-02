Pitt v maniri stand up komika: Nagrado bom poimenoval Harry

Ker se Brad Pitt londonske podelitve nagrad zaradi družinskih obveznosti ni mogel udeležiti, je zadevo rešil drugače. Ob razglasitvi nagrade za najboljšega stranskega igralca za vlogo v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu se je ob njegovi odsotnosti na oder povzpela Margot in prebrala njegov govor, s katerim je znova nasmejal občinstvo in hkrati poskrbel za veliko dvignjenih obrvi.

Z dobro mero humorja na svoj račun se je v govoru dotaknil tudi brexita ter kraljeve družine. ''Hej, Velika Britanija, sem slišal, da si po novem samska - dobrodošla v klubu,'' in nadaljeval ''vso srečo pri ločitvenih pogajanjih''.

Sledile so Pittove zahvale ter trenutek, s katerim je Brad zaključil svoj spisan govor. Robbijeva je v smehu z listkom v roki povzela: ''Pravi, da bo nagrado poimenoval Harry, saj je zelo navdušen nad dejstvom, da jo bo lahko vzel s seboj v Združene države Amerike!'' Ob rekaciji občinstva je poudarila: ''To so njegove besede, ne moje.''