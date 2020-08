Placido Domingo: Prebolel sem covid-19, zdaj bom opral še svoje ime

Domingo se je v preteklosti že opravičil vsem žrtvam, ki so ga spolnega nadlegovanja obtožile, vendar je svojo vpletenost v kakršna koli nadlegovanja zaposlenih zanikal. Podaril je tudi, da so zadolžitve znotraj opere strogo razdeljene, tako da sam niti ni imel nobenih pooblastil glede odločanja o razdelitvi posameznih vlog v opernih predstavah."Osebe, ki so si vlogo zaslužile, so jo tudi dobile,"je dodal.