Placido Domingo: Sprejemam polno odgovornost za svoja dejanja

V izjavi, ki jo je povzel The Guardian, je španski operni zvezdnik Placido Domingo začel, da je v zadnjih mesecih razmišljal o svojih dejanjih. "Spoštujem, da so se te ženske končno opogumile in spregovorile. Želim, da vedo, da mi je resnično žal za škodo, ki sem jim jo povzročil," je nadaljeval. "Sprejemam polno odgovornost za svoja dejanja in sem zaradi te izkušnje postal zrelejši," je bil jasen.

Njegovo izjavo so objavili po preiskavi, ki jo je o obtožbah proti njemu sprožil ameriški sindikat, ki predstavlja operne izvajalce. Ta je ugotovila, da je Domingo "sodeloval v neprimernih dejavnostih, od spogledovanj do spolnih ponudb tako na delovnem mestu kot zunaj njega".

Spomnimo, več žensk je povedalo, da jih je poskušal prisiliti v spolni odnos in da je včasih poklicno kaznoval tiste, ki so ga zavrnile. V svoji izjavi pa je Domingo dejal, da to nikoli ni bil njegov namen. "Zdaj razumem, da so se nekatere ženske morda bale odkrito izraziti iz skrbi, da bi to negativno vplivalo na njihovo kariero. Čeprav to nikoli ni bil moj namen, se nihče nikoli ne bi smel tako počutiti,"je povedal Domingo.

Dejal je tudi, da želi vplivati na "pozitivne spremembe v operni industriji, tako da nihče drug ne bo imel podobne izkušnje", in izrazil upanje, da bo njegovo opravičilo spodbudilo tudi druge, da storijo enako.

Domingo, ki je januarja dopolnil 79 let, je bil režiser in dirigent v nekaterih najprestižnejših svetovnih opernih hišah. Nadlegovanj in neprimernega vedenja ga je obtožilo skupaj 20 žensk. Obtožbe segajo vse do 80. let prejšnjega stoletja, vse pa je označil za netočne. Obtožbe so se začele pojavljati avgusta lani, dva meseca kasneje pa je odstopil z mesta generalnega direktorja opere v Los Angelesu in se umaknil iz vseh načrtovanih predstav v newyorški Metropolitanski operi, s čimer je dejansko končal svojo kariero v ZDA.