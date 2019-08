Placido Domingo se brani obtožb o spolnem nadlegovanju

Opernega pevca in dirigenta Placida Dominga je več žensk obtožilo, da se je španski tenor v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja do njih vedel neprimerno, poročajo tuji mediji. Nadlegoval naj bi jih izven in znotraj opernih ustanov, kjer je bil na vodilnih položajih, glasbenik pa je sicer že od leta 1962 poročen z Marto Domingo .

Njegovo obnašanje naj bi bila 'odprta skrivnost' v svetu opere

Ena od žensk je povedala, da ji je Domingo nekoč dal roko pod krilo, tri so povedale, da jih je na silo poljubil na usta in sicer v garderobi, hotelski sobi in med sestankom ob kosilu. "Poslovno kosilo ni nenavadno, je pa čudno, če te med tem nekdo želi držati za roko ali pa te prime za koleno," je za Associated Press (AP) povedala ena od pevk in dodala, da se je vedno želel vsaj malo dotikati in poljubljati.

Oglasilo se je še šest drugih žensk, ki so povedale, da jih je Domingo s povabili v posteljo spravljal v neprijeten položaj. Več ljudi naj bi bilo tudi priča temu, da se je neprimerno vedel do mlajših žensk, njegovo ravnanje pa naj bi bila 'odprta skrivnost' v svetu opere, poroča AP.

Na obtožbe se je pevec že odzval

Na vprašanja novinarjev se 78-letnih ni odzval, vendar je v izjavi za javnost povedal: "Obtožbe teh neimenovanih posameznikov, ki so stare že več kot 30 let, so skrb vzbujajoče in netočne." Dodal je še, da je boleče slišati, da je koga razburil ali ga spravil v neprijeten položaj, ne glede koliko časa je že minilo od takrat. Verjame pa tudi, da so bile vse njegove interakcije in vsa razmerja vedno dobrodošla in sporazumna. "Ljudje, ki me poznajo ali so delali z mano vedo, da nisem nekdo, ki bi namerno škodil, užalil ali osramotil koga."

Uničene kariere zaradi zavrnitve

Le ena od žensk je privolila v objavo svojega imena – Patricia Wulf, ostale pa so želele ostati anonimne, ker še vedno delajo v svetu opere in se bojijo posledic, saj je nekaj žensk Placidove ponudbe zavrnilo in tako so bile prizadete njihove kariere.

Vse, ki so pevca obtožile nadlegovanja so povedale podobne zgodbe – klical naj bi jih pozno ponoči in jim rekel, da se morajo nujno sestati pod pretvezo, da ima za njih nasvete o njihovih karierah.