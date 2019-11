Placido Domingo se umika tudi iz projekta za olimpijske igre v Tokiu

Španski operni pevec Placido Domingo, ki se je soočil z obtožbami o spolnem nadlegovanju, je odpovedal vse nastope v newyorški Metropolitanski operi, poleg tega je odstopil kot generalni direktor opere v Los Angelesu, zdaj pa se odpoveduje tudi kulturnemu projektu, ki je načrtovan za olimpijske igre 2020 v Tokiu. Kot razlog je navedel "kompleksnost" projekta.

V izjavi, ki so jo objavili organizatorji, Domingo ni omenil obtožb, ki jih sicer zanika. "Po tehtnem premisleku sem se odločil, da ne bom sodeloval v kabukiju zaradi kompleksnosti projekta," je dejal 78-letni operni zvezdnik. Kabuki je tradicionalna japonska umetnost, ki združuje glasbo, gledališče in ples.

Izvedbo projekta, načrtovanega za april 2020, je sicer označil za "čudovito kulturno pobudo", ki bo "združila dve kulturi na istem odru v popolni harmoniji z olimpijskim duhom".

Organizatorji so zapisali tudi, da je Domingo odločitev sprejel "po tehtnem premisleku" in "vzajemnem posvetovanju".

Slavnega pevca je 20 žensk obtožilo, da jih je v 80. letih prejšnjega stoletja proti njihovi volji poljubljal, prijemal ali se jih dotikal. Poročanja o tem so ga prikazala kot moškega, ki je bil nekaznovan in zaščiten z močjo enega največjih opernih zveznikov.

Domingo, ki je dirigiral in vodil nekatere najbolj prestižne operne hiše na svetu, debitiral pa je v Metu pri 27 letih, je obtožbe označil za "močno zaskrbljujoče in, kot so bile predstavljene, netočne". Dejal je, da so bili vsi njegovi "odnosi in razmerja dobrodošli in sporazumni". Škandal o domnevnem spolnem nadlegovanju je sicer bolj vplival na njegovo kariero v ZDA kot Evropi. Od objav o obtožbah je nastopil v Avstriji in na Madžarskem, prejšnji mesec pa tudi v Moskvi.