Placido Domingo: Verjamem, da bi moj nastop odvrnil pozornost

78-letni operni pevec Placido Domingo se je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju dan pred premiero Verdijeveopere Macbeth v Metropolitanski operi odločil umakniti iz uprizoritve. "Medtem ko močno oporekam nedavnim obtožbam spolnega nadlegovanja in me skrbi ozračje, v katerem so ljudje obsojeni brez temeljitega sodnega postopka, po premisleku verjamem, da bi moj nastop v tej produkciji Macbetha odvrnil pozornost od truda mojih sodelavcev tako na odru kot v zakulisju," je v uradni izjavi pojasnil Domingo.

V izjavi se je opravičil in zahvalil vodstvu Metropolitanske opere, ker je ugodilo njegovi prošnji, njegovo odpoved pa je potrdila tudi operna hiša: "Metropolitanska opera potrjuje, da se je Domingo strinjal z umikom iz vseh prihodnjih uprizoritev v Metropolitanski operi."

Domingov nastop v operi Macbeth, v kateri bi nastopil v glavni vlogi, bi bil njegov prvi nastop v tej priznani newyorški operi po razkritju obtožb o spolnem nadlegovanju. Plesalka in več pevk so španskega pevca obtožile nezaželenih poljubov, objemov, nočnih telefonskih klicev in siljenja k srečanju na samem. Domingo je njihove izjave zavrnil kot "napačne".

Škandal okoli priljubljenega opernega pevca, ki je večino svoje kariere nastopal kot tenorist, zdaj pa prevzema večinoma baritonske vloge, je razdvojil oboževalce in kulturne ustanove.

Eden najbolj prepoznavnih opernih zvezdnikov 20. stoletja je pred tem ostal brez načrtovanih koncertov, kajti tako Opera v San Franciscu kot Filadelfijski orkester sta odpovedala sodelovanje z njim. Medtem je avgusta na salzburškem festivalu na svojem prvem nastopu po pojavu omenjenih obtožb požel stoječe ovacije.