Plakat, ki napoveduje ponovno predvajanje Titanika, razburil oboževalce

Promocijski plakat, s katerim so filmski ustvarjalci napovedali ponovno predvajanje filma Titanik v kinematografih, je razburil oboževalce. Pričeska glavne igralke Kate Winslet na fotografiji, izbrani za plakat, je namreč precej neurejena. Del njene frizure spominja na trajno, čez ramo soigralca Leonarda DiCapria pa ji padajo spuščeni lasje. Oboževalci so se nad izbrano fotografijo močno zgrozili, veliko besed neodobravanja pa so zapisali tudi na družbenih omrežjih.

Film Titanik bo v februarju praznoval že 25. obletnico obstoja, zato so se filmski ustvarjalci odločili, da ga ob tej priložnosti ponovno predvajajo v kinematografih. Za promocijo filma so ustvarili tudi prav poseben plakat, na katerem sta glavna igralca Kate Winslet in Leonardo DiCaprio ujeta v nežnem objemu. Promocijski plakat pa je med oboževalci na družbenem omrežju sprožil val precej ledenih komentarjev.

Promocijski plakat, ki je med oboževalci na družbenem omrežju sprožil val precej ledenih komentarjev.

Oboževalce je močno zmotila pričeska glavne igralke, ki v filmu upodablja Rose DeWitt Bukater, saj je videti sila nesimetrično. Del pričeske spominja na trajno, drugi del las pa je spuščen in pada čez DiCapriovo ramo, ki v filmu upodablja Jacka Dawsona. "Zakaj ima dve različni pričeski?" je pisatelj Hunter Harris vprašal na Twitterju in s tem sprožil val negativnih komentarjev. "Naredila si je trajno, potem pa je udarila ledena gora" in"Celine stoji za njima in pripoveduje" sta bila dva izmed njih. Nekateri so pričesko označili za grozljivo, čudno, celo ostudno.

Kate Winslet in Leonardo DiCaprio

Harris pa ni bil edini, ki je opozoril na nenavadno urejen plakat. Na Twitterju se je oglasil tudi pisatelj George Griffiths, ki je tvitnil, da ga je igralkina dvojna pričeska povsem pretresla. Med komentarji so se našli tudi oboževalci, ki trdijo, da gre za zmešnjavo in da je nemogoče, da je nekdo objavo takšne fotografije sploh odobril. Več oboževalcev je bilo sicer mnenja, da je razcepljena pričeska simbolična. "Predstavlja dvojnost njene družbene vloge in življenja, ki si ga želi živeti svobodno z Jackom," je tvitnil nekdo.