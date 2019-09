Plašna princesa Charlotte prvič prestopila šolski prag

Princesa Charlotte in njen starejši brat, princ George sta se odpravila v šolo. To je za 4-letnico zelo pomemben korak, saj je prvič prestopila šolski prag. Na prvi šolski dan sta ju pospremila oče princ William in mamica Kate Middleton, ki je zopet navdušila z elegantnim videzom.

Charlotte je bila na začetku malo sramežljiva in se je ves čas oklepala mamine roke. FOTO: AP Otroci hitro rastejo in tega se zavedata tudi princ William in njegova žena Kate Middleton. Njuna hčerka Charlotte je namreč pred veliko prelomnico v življenju, saj je prvič zakorakala v šolo. Deklica, ki je zelo podobna svoji babici kraljiciElizabeti II., ko je bila ta mlada, je skupaj s svojim starejšim bratom Georgeom in staršema prišla v šolo Thomas’s Battersea. Charlotte sta v šolo pospremila starša in njen starejši bratec George. FOTO: AP Kensingtonova palača je na Instagramu objavila tudi video njunega prihoda v šolo. Po poročanju angleških medijev je bilo 4-letni Charlotte malce nerodno, kar lahko vidimo tudi na posnetih fotografijah, saj se je deklica oklepala mamine roke in se v nekem trenutku tudi skrila za njo, medtem ko je 6-letni princ George držal za roko očeta. Na posnetku lahko slišimo, ko princ William za hčerko reče, da že komaj čaka, da sede v šolske klopi. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Deklica je začetno tremo hitro premagala in pogumno stopila pred svojo učiteljico Helen Haslem, ki je tako njej kot George zaželela dobrodošlico. Kot zanimivost naj vam povemo, da za deklico ne bodo veljala kakšna posebna pravila, ampak bo le ena od mnogih učenk in učencev, ki se šolajo na tej prestižni šoli. V šoli bo znana kot Charlotte Cambriška, prav tako kot recimo kličejo njenega brata George Cambriški. Učiteljica jima je zaželela dobrodošlico. FOTO: AP Spomnimo, da je bil tudi George, ko je pred dvema letoma prvič šel v šolo, malo sramežljiv. Takrat ga je pospremil le oče William, saj je njegova mamica na žalost zamudila to priložnost. Takrat je bila namreč noseča z Louisom in je imela težave s hudo jutranjo slabostjo. Več utrinkov s prvega šolskega dne si poglejte v priloženi fotogaleriji: FOTO: AP