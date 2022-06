Platinasti jubilej: nasmejana kraljica in navdušeni obiskovalci

V Londonu se je začelo štiridnevno slavje ob praznovanju kraljičinega platinastega jubileja. Parada z več sto vojaki, konji in glasbeniki se je sprehodila po londonskih ulicah in pozdravila na tisoče navdušenih oboževalcev. Z balkona Buckinghamske palače si je dogajanje ogledala tudi 96-letna nasmejana monarhinja v družbi družine.

Nepregledna množica ljudi in nasmejana kraljeva družina. Tako bi gledalci opisali parado ob pričetku štiridnevnega praznovanja platinastega jubileja. Največ navdušenja je z nastopom na balkonu požela 96-letna kraljica Elizabeta II., ki je pozdravila zbrano množico privržencev, ki so se pod palačo zbrali, da bi z njo proslavili. Pred oči javnosti je monarhinja stopila v družbi bratranca princa Edwarda, za posebno priložnost pa je nadela enako opravo kot za portret, ki ga je angleška kraljeva družina izdala dan pred začetkom slavja. Za svetlo modro opravo je poskrbela oblikovalka Angela Kelly.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. navdušila s preširnim nasmehom. FOTO: AP

Na prizorišče so že okoli poldneva v kočijah prispeli člani kraljeve družine. V prvi kočiji sta se skupaj pripeljali vojvodinja Cornwallska, Camilla Parker Bowles ter Cambriška vojvodinja Kate Middleton. Družbo so jima delali trije otroci Kate in princa Williama, princesa Charlotte ter princa George in Louis. Najmlajši člani kraljeve družine so si za posebno priložnost nadeli oblačila v modrih odtenkih, medtem ko je Kate blestela v beli opravi in klobuku, ki spominja na tistega, ki ga je pred leti nosila princesa Diana. Za modre tone se je odločila tudi soproga princa Charlesa.

Prvi kočiji je sledila kočija z družino kraljičinega najmlajšega sina, princa Edwarda. Princ Charles, njegov starejši sin princ William in kraljičina edina hčerka, princesa Anna, so na parado prijezdili odeti v slavnostne uniforme. Parade se je udeležil tudi angleški predsednik vlade Boris Johnson s soprogo Carrie Johnson. Poseben gost začetka parade je bil kuža po imenu Seamus the Irish Wolfhound oziroma uradno Turlough Mor, maskota Irske garde, ki je bil skupaj z vodnikom Adamom Walshom na čelu povorke.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovesnost, ki jo Angleži imenujejo Trooping the Color, se že tradicionalno odvija v juniju, ko kraljeva družina z veliko parado še enkrat obeleži kraljičin rojstni dan, ki ga monarhinja sicer praznuje 21. aprila. Trooping the Color parada pa bo letos poleg rojstnega dneva obeležila še eno pomembno slavje, in sicer 70. obletnico kraljičine vladavine oziroma platinasti jubilej. Na dogodku naj bi letos nastopilo več kot 1400 vojakov, 200 konj in več kot 500 glasbenikov. Parada se je začela pri Buckinghamski palači in se bo v družbi članov kraljeve družine pomikala po cesti The Mall, ki povezuje Buckinghamsko palačo in Trafalgar Square. Parada se je nato zaključila na balkonu Buckinghamske palače, s katerega si bodo kraljica in aktivni člani kraljeve družine ogledali tradicionalni prelet letal.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Pestro dogajanje se bo po današnjem uvodu odvijalo tudi čez vikend. Dogodek 'Platinasta zabava v palači', ki bo 4. junija, bo odprl pevec Adam Lambert, ki bo v družbi aktivnih članov kraljeve družine na oder povabil legendarno pevko Diano Ross. Ta naj bi kraljici zapela venček svojih največjih hitov. Oder bodo med slavjem zavzeli še Alicia Keys, Hans Zimmer, Rod Stewart, Duran Duran in Elton John, ki bo zaradi turneje svoj nastop posnel vnaprej. Na dogodku bodo nastopili tudi Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Sigala in Nile Rodgers, medtem ko bo za prav posebno operno poslastico poskrbel italijanski zvezdnik Andrea Bocelli. Seznam zvezdniških imen pa se tukaj ne konča. Na oder bodo v takšni in drugačni vlogi stopili še novinar in borec za naravo, David Attenborough, nogometaš David Beckham ter igralka Julie Andrews. Znano je tudi, da se bodo med proslavo po fasadi palače prikazovale 3D-projekcije. Na zabavi bo poskrbljeno tudi za vse ljubitelje muzikala, med katere sodi tudi kraljica sama. V družbi skladateljev Andrewa Lloyda Webberja in Lina-Manuela Mirande bodo namreč na oder stopili igralci muzikalov Fantom iz opere, Hamilton in Levji kralj.

icon-expand Kraljeva družina na znamenitem balkonu. FOTO: AP