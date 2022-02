Plenković in žena Ana pričakujeta tretjega otroka

51-letni Andrej Plenković in njegova žena Ana bosta spet zibala, piše hrvaški portal RTL. Med drugim se omenjeni medij sklicuje na svoje vire in navaja, da je 42-letna gospa Plenković trenutno v tretjem mesecu nosečnosti, da se počuti dobro in da sta z možem nad veselo novico o prihodu še enega člana ali članice družine presrečna. Tretji otrok bo tako odlična družba njunima otrokoma, sinu Mariu in hčerki Mili, katerih srečno otroštvo je prioriteta predanih staršev.

Na prvem mestu družinski mir in zasebnost

Znano je, da premier Plenković skrbno varuje zasebnost svoje družine, zato še ni komentiral novic o tretji nosečnosti svoje žene. Kot pišejo še hrvaški medij, je zelo predan oče in ves čas, ki ga lahko, poskuša kakovostno preživeti s svojima otrokoma. Ampak vedno v intimnosti. Da sta zasebnost in življenje stran od medijev družinska izbira, kaže tudi dejstvo, da se Ana Maslać Plenković redko pojavlja v medijih. Z možem se je v javnosti pojavila le nekajkrat, takšen način življenja pa njen mož v celoti podpira.