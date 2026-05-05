Plenković v Zagrebu sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha

Andrej Plenković je na omrežju X sporočil, da je Johna Malkovicha sprejel v Banskih dvorih, kjer so z ministrom za turizem in šport Tončijem Glavino in direktorjem Hrvaške turistične skupnosti Kristjanom Staničićem izmenjali mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in gospodarstvu.

"Johnova dolga kariera in njegov umetniški uspeh sta velika navdiha mlajšim generacijam in veseli nas, da s ponosom neguje svoje hrvaške korenine," je še zapisal Plenković na omenjenem omrežju.

Malkovich je znan po filmih, kot so Cesarstvo sonca Stevena Spielberga, Nevarna razmerja Stephena Frearsa, O miših in ljudeh Garyja Siniseja, Biti John Malkovich Spika Jonzeja, Ripleyjeva igra Liliane Cavani ter Preberi in zažgi bratov Coen. Nastopil je tudi v seriji Novi papež Paola Sorrentina. Dvakrat je bil nominiran za oskarja, trikrat pa za zlati globus. V zadnjih letih se posveča tudi odrskim postavitvam.

Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesta Ozalj v karlovški županiji. Večkrat je bival na Hrvaškem, tako zasebno kot ob gostovanjih z gledališkimi predstavami.

Na letošnjem festivalu dokumentarnega filma ZagrebDox, ki je potekal aprila, je bil na ogled tudi film Biti u rodu s Johnom Malkovichem (Biti v sorodu z Johnom Malkovichem) režiserja Luke Mavretića, ki spomni na Malkovicheve hrvaške korenine. Gre namreč za osebno zgodbo o očetu in sinu, ki se podata na pot razreševanja svojega odnosa, ob tem pa raziskujeta družinski mit o morebitni povezavi s slovitim igralcem.