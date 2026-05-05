Tuja scena

Plenković v Zagrebu sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha

Zagreb, 05. 05. 2026 14.42 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Andrej Plenković in John Malkovich

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na sedežu vlade v Zagrebu sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha. Pogovarjala sta se o hrvaški kulturi in turizmu, Plenković pa je izrazil zadovoljstvo, da zvezdnik neguje svoje hrvaške korenine.

Andrej Plenković je na omrežju X sporočil, da je Johna Malkovicha sprejel v Banskih dvorih, kjer so z ministrom za turizem in šport Tončijem Glavino in direktorjem Hrvaške turistične skupnosti Kristjanom Staničićem izmenjali mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in gospodarstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Johnova dolga kariera in njegov umetniški uspeh sta velika navdiha mlajšim generacijam in veseli nas, da s ponosom neguje svoje hrvaške korenine," je še zapisal Plenković na omenjenem omrežju.

Malkovich je znan po filmih, kot so Cesarstvo sonca Stevena Spielberga, Nevarna razmerja Stephena Frearsa, O miših in ljudeh Garyja Siniseja, Biti John Malkovich Spika Jonzeja, Ripleyjeva igra Liliane Cavani ter Preberi in zažgi bratov Coen. Nastopil je tudi v seriji Novi papež Paola Sorrentina. Dvakrat je bil nominiran za oskarja, trikrat pa za zlati globus. V zadnjih letih se posveča tudi odrskim postavitvam.

Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesta Ozalj v karlovški županiji. Večkrat je bival na Hrvaškem, tako zasebno kot ob gostovanjih z gledališkimi predstavami.

Na letošnjem festivalu dokumentarnega filma ZagrebDox, ki je potekal aprila, je bil na ogled tudi film Biti u rodu s Johnom Malkovichem (Biti v sorodu z Johnom Malkovichem) režiserja Luke Mavretića, ki spomni na Malkovicheve hrvaške korenine. Gre namreč za osebno zgodbo o očetu in sinu, ki se podata na pot razreševanja svojega odnosa, ob tem pa raziskujeta družinski mit o morebitni povezavi s slovitim igralcem.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Verus
05. 05. 2026 15.48
A pride kdo od teh ljudi kdaj v Slovenijo?! Nonstop beremo o koncertih v Zagredu, zvezdnikih v Dubrovniku, političnih premikih na Hrvaškem splošno ... A smo mi sploh še komu zanimivi po 4 letih političnega dna
športnik66
05. 05. 2026 15.29
Velik igralec, prava legenda! Velika čast za Hrvaško, da jih tako rad obišče.
