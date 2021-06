Ples Courteney Cox in Eda Sheerana se je končal na tleh

56-letna igralka Courteney Cox in 26 let mlajši priljubljeni glasbenik Ed Sheeran sta se naučila plesnih korakov, ki jih je pred tem z Davidom Schwimmerjem (Ross) upodobila v kultni seriji Prijatelji. Posnetek svojega plesa na travi sta delila z oboževalci in video je v samo 15 urah zbral pet milijonov všečkov.

30-letni britanski glasbenik je video pospremil z besedami, da je imel minuli vikend s Courteney posebno srečanje, v sklopu katerega je seveda nastal tudi posnetek njunega legendarnega plesa. V ključnik oziroma hashtag je med drugim zapisal: "Očitno sem boljši od Rossa."S plesnimi gibi je tako poskušal navdušiti oboževalce in pokazati, da je boljši od Davida Schwimmerja, kar mu je po mnenju mnogih tudi uspelo. No, nekateri so bili vseeno prepričani, da ima Ed za ples dve levi nogi. Svojo plesno točko sta sicer zaključila s ponesrečenim skokom, ki se je končal v smehu na travi. In več kot očitno je, da sta se zveznika imela nepozabno in sta se pri plesu noro zabavala.