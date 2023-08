Plesalci, ki so bili na turneji z obtoženo Lizzo: V čast nam je bilo

"Na turneji smo se imeli najlepše," se glasi izjava plesne skupine Big Grrrls in Big Boiiis, ki je sodelovala na nedavni turneji pevke Lizzo . Izkušnjo so označili za blagoslov ter se zvezdnici, ki se sooča z obtožbami spolnega nadlegovanja in sramotenja zaradi teže, zahvalili za premikanje meja v družbi in ustvarjanje priložnosti za ljudi z različnimi postavami.

"Hvala Lizzo, ker si premagala omejitve in odprla vrata plesalcem skupine Big Grrrl in Big Boiii Dancers, da počnemo, kar imamo radi! Ustvarila si platformo, kjer smo lahko za našo strast našli namen," so med drugim zapisali in dodali, da so imeli priložnost potovati in širiti svoja obzorja ter so tudi tako premagovali lepotne standarde, ki so globoko zakoreninjeni v družbi. "Veseli smo, da lepotni standardi v tej ekipi segajo globje od zunanjega videza."

Spomnimo, pop zvezdnico tri nekdanje plesalke tožijo zaradi spolnega nadlegovanja in sovražnega delovnega okolja. Tožba navaja še obtožbe spolnega, verskega in rasnega nadlegovanja, diskriminacijo, napad in prepoved izhoda. Pevka se je na obtožbe odzvala in zapisala, da nikoli ni imela namena, a bi se kdo počutil neprijetno ali kot necenjen del ekipe. "Kot ustvarjalka sem bila od nekdaj zelo strastna do svojega dela. Svojo glasbo in nastope jemljem zelo resno, ker mene in moje oboževalce na koncu dneva prav to predstavlja."

Poudarila je, da se ni poskušala prikazati kot žrtev, ampak je svoje oboževalce in sledilce pozvala, naj vedo, da ni negativka, kot so jo predstavljali v zadnjih dneh. "Ničesar ne jemljem bolj resno kot spoštovanje, ki si ga zaslužimo kot ženske na svetu." Grammyjeva nagrajenka je zagotovila, da ve, kakšen je občutek, ko te ljudje žalijo zaradi zunanjega videza, ter da zato "absolutno nikoli ne bi kritizirala ali odpustila zaposlenega zaradi njegove teže. Prizadeta sem, a ne bom dovolila, da bi to zasenčilo dobro delo, ki sem ga opravila na svetu."