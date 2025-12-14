Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Plesalec padel z odra, zaskrbljena Lady Gaga prekinila koncert

Sidney, 14. 12. 2025 15.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Glasbena zvezdnica Lady Gaga je znova dokazala, da je skrbna. Ko je eden izmed njenih plesalcev zaradi spolzkih tal padel z odra, je ustavila koncert in stekla k njemu, da bi preverila, ali se je poškodoval. Posnetek nesreče je hitro zaokrožil po spletu.

Lady Gaga se je pretekle dni mudila v Avstraliji, kjer je v mestih Melbourne, Brisbane in Sydney nastopila pred številnimi avstralskimi oboževalci. Na zadnjem koncertu v deželi 'tam spodaj', ki je bil hkrati tudi njen zadnji koncert letošnjega leta, ji vreme ni bilo naklonjeno. Zaradi močnega dežja je na začetku prišlo do težav z elektriko, nato pa je zaradi mokrih tal enemu od plesalcev tako zdrsnilo, da je padel z odra. Posnetek nesreče je hitro zaokrožil po spletu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Plesalec Michael Dameski je med pesmijo Garden Of Eden želel po kolenih pridrsati do konca odra, zaradi mokrih tal pa se ni mogel pravočasno ustaviti. Zdrsel je čez rob odra in pristal na tleh. Ko je Gaga med petjem to videla, je hitro stekla do konca odra in ekipi naročila, naj prekinejo koncert. Plesalca je nato objela in ga vprašala, kako se počuti.

Ko ji je Michael dal zeleno luč, da se ni poškodoval ter da lahko nadaljuje, se je zvezdnica oboževalcem zahvalila za potrpežljivost in dejala, da si bo s plesalci vzela minuto odmora, v kateri so si nastopajoči ojačali podplate svojih plesnih čevljev. Skrbna poteza glasbenice je navdušila zbrano množico. "Hej, vsi. Dobro sem, hvala, ker ste skrbni. Vesel sem, da sem lahko zaključil zadnji šov tega leta," je plesalec kasneje zapisal na Instagram.

Preberi še Lady Gaga med nastopom padla: 'Niti takta ni zamudila'

Na turneji, s katero je prepotovala velik del sveta, je zdrsnilo tudi Gagi. V Vegasu je pri hoji med občinstvom padla na zadnjo plat. Kljub neprijetni situaciji je že v naslednjem trenutku stala na nogah, pela in navdušila. "Niti takta ni zamudila," so se strinjali uporabniki na spletu.

Lady Gaga plesalec padec oder avstralija
Naslednji članek

Lenny Kravitz kot zlobnež v videoigri o Jamesu Bondu

SORODNI ČLANKI

Moški, ki je napadel Ariano Grande, odstranjen s koncerta Lady Gaga

To je 10 najboljših pesmi letošnjega leta

Lady Gaga po filmu Zvezda je rojena doživela 'psihični zlom'

Lady Gaga ustavila koncert: Stop, stop, stop! A je vse v redu?

Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385