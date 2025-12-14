Plesalec padel z odra, zaskrbljena Lady Gaga prekinila koncert

Lady Gaga se je pretekle dni mudila v Avstraliji, kjer je v mestih Melbourne, Brisbane in Sydney nastopila pred številnimi avstralskimi oboževalci. Na zadnjem koncertu v deželi 'tam spodaj', ki je bil hkrati tudi njen zadnji koncert letošnjega leta, ji vreme ni bilo naklonjeno. Zaradi močnega dežja je na začetku prišlo do težav z elektriko, nato pa je zaradi mokrih tal enemu od plesalcev tako zdrsnilo, da je padel z odra. Posnetek nesreče je hitro zaokrožil po spletu.

Plesalec Michael Dameski je med pesmijo Garden Of Eden želel po kolenih pridrsati do konca odra, zaradi mokrih tal pa se ni mogel pravočasno ustaviti. Zdrsel je čez rob odra in pristal na tleh. Ko je Gaga med petjem to videla, je hitro stekla do konca odra in ekipi naročila, naj prekinejo koncert. Plesalca je nato objela in ga vprašala, kako se počuti.

Ko ji je Michael dal zeleno luč, da se ni poškodoval ter da lahko nadaljuje, se je zvezdnica oboževalcem zahvalila za potrpežljivost in dejala, da si bo s plesalci vzela minuto odmora, v kateri so si nastopajoči ojačali podplate svojih plesnih čevljev. Skrbna poteza glasbenice je navdušila zbrano množico. "Hej, vsi. Dobro sem, hvala, ker ste skrbni. Vesel sem, da sem lahko zaključil zadnji šov tega leta," je plesalec kasneje zapisal na Instagram.