Plesalec Taylor Swift na odru padel, zabolel je le njegov ego

Tudi na utečeni turneji, kot je turneja The Eras Tour, pride do napak. Za nedavno je poskrbel plesalec Kameron Saunders, ki je med tekom za zvezdnico zdrsnil in pristal na tleh. A to ga ni ustavilo, že v naslednjem trenutku je bil na nogah, kasneje pa se je na spletu pošalil na svoj račun.