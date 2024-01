Plesalka umrla zaradi alergijske reakcije na nepravilno označen piškot

"Orla je bila zelo previdna in pozorna pri vsem, kar je zaužila. Vedno je temeljito preverila sestavine na vseh embalažah. Poleg tega je s seboj vedno nosila EpiPen in se obkrožila z ljudmi, ki ga znajo aplicirati," je razkril družinski odvetnik."Bila je sijoča in pogumna duša, ki je nenehno sledila svojim sanjam in pustila neizbrisen pečat v srcih tistih, ki so jo poznali," je v imenu pretresene družine dejal njihov odvetnik in dodal, da je "družina uničena zaradi te nepredstavljive izgube."

Ponudnik piškotov Stew Leonard's, ki so bili usodni za mlado plesalko, je odpoklical prodajo in sporočil, da je skrušen zaradi tragedije. "To je žalosten dan za nas. Vsi smo preprosto pretreseni, zelo žalostni," je dejal. "Imam štiri hčere, ena od njih je v svojih dvajsetih. Lahko si predstavljam, kako se ta družina trenutno počuti, in vsi smo zelo, zelo žalostni zaradi vsega tega." Ponudnik, pri katerem so bili piškoti prodani, je poudaril, da je dobavitelj spremenil recept in začel prehajati s sojinih oreščkov na arašide, sami pa da o tem niso bili obveščeni. Dobavitelj Cookies United se je na povedano odzval in zatrdil, da so bili vsi izdelki ustrezno označeni, ter ob tem izrekel sožalje družini.

Primer bosta sedaj pod drobnogled vzela Oddelek za varstvo potrošnikov in Oddelek za javno zdravje v Connecticutu, ki sta dogodek označila za "srce parajočo tragedijo, ki se nikoli ne bi smela zgoditi". Obljubljajo, da bodo zadevi prišli do dna in naredili vse, da se kaj takega ne bi več zgodilo.