Plesalki, ki tožita Lizzo: Nihče noče spregovoriti, prestrašeni so

Lizzo , ki jo tri plesalke obtožujejo spolne zlorabe in sramotenja zaradi teže, se javno še ni odzvala na obtožbe v primeru, ki ga morajo še preiskati. Pravni postopek proti dobitnici nagrad brit in grammy vključuje obtožbe spolnega, verskega in rasnega nadlegovanja, diskriminacije, napada in prepovedi izhoda.

Davis in Williams sta bili na turneji z Lizzo, katere pravo ime je Melissa Jefferson, za turnejo pa ju je pevka izbrala v svojem šovu, vendar pravita, da sta bili nato odpuščeni. Davisova trdi, da je bila med turnejo po Evropi prisiljena obiskovati tipične amsterdamske seks predstave za odrasle, čeprav je bilo to v nasprotju z njenimi verskimi prepričanji.

Trdi tudi, da je Lizzo v začetku tega leta organizirala večer za plesalke v striptiz klubu v Amsterdamu in rekla, da je čutila pritisk, da se je morala dotakniti prsi gole nastopajoče, medtem ko je zvezda vzklikala njeno ime, dokler tega ni storila. "Tako nova sem v tej industriji," je povedala Davisova za mrežo CBS in dodala: "In da je to moja prva izkušnja, je res noro." Plesalka je ob tem dejala še, da so takšne izkušnje imele tudi druge v skupini, a se preveč bojijo posledic izgube službe, da bi o tem javno spregovorile. "Na smrt me je bilo strah, da bom izgubila službo," je še pristavila.

Davisova v tožbi trdi še, da je pevka s svojimi vprašanji namigovala, da se je plesalka zredila, a tega ni nikoli izrecno izrekla. Prav ta vprašanja so Davisovi dajala občutek, da se mora zagovarjati glede lastne teže in govoriti o intimnih podrobnostih iz zasebnega življenja, da bi lahko obdržala službo. Za CBS je dejala: "Moje plesne sposobnosti so bile enako dobre in moja energija je bila na enakem nivoju. Edna stvar na meni, ki je bila drugačna, je bila moja teža."