Plešoča Heidi Klum v bikinkah zalivala vrt: Ali ste vedeli, da imam rjave oči?

Heidi Klum je na družbenem omrežju delila nov video, na katerem v kopalkah, ki so del kolekcije, ki jo oglašuje, zaliva vrt, ob tem pa zapeljivo pleše na pesem Sports Car , ki je uspešnica pevke Tate McRae . 52-letnici družbo dela eden od njenih kužkov, nekdanja žirantka šova Amerika ima talent pa je ob videu pripisala: "Ali ste vedeli, da imam rjave oči?"

Klum, ki ima štiri otroke, je pred kratkim praznovala rojstni dan, praznovala pa je tudi tako, da je objavila fotografije oglasne kampanje kopalk, katere del so tudi te, v katerih je zaplesala na vrtu. Nekdanji angelček modne znamke Victoria's Secret tudi po dopolnjenem 50. letu gole kože ne skriva, pa naj gre za oglasne kampanje ali zgolj fotografije, na katerih se sonči pri domačem bazenu.

"Zelo udobno mi je danes biti gola," je povedala septembra 2023 v intervjuju za revijo People in dodala: "Vse dokler mi otroci ne rečejo, da pridejo na obisk njihovi prijatelji. Ko so ti na obisku, nisem nikoli gola na vrtu. Ko pride kdo na obisk, si nadanem oblačila. Če pa ni nikogar in sije sonce, je tudi vse ostalo na ogled."